Oil falls as European lockdowns dim demand recovery hopes Global crude oil prices dropped approximately 1% on Monday as renewed European lockdowns may raise concerns over recovery in demand for fuel products, according to Reuters. Brent crude was down 69 cents (1.1%) at $63.84 a barrel by 07:55 GMT. U.S. oil was off by $1.03 (1.7%) at $60.39 a barrel. Both contracts fell by […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

