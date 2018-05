Stiri pe aceeasi tema

- Oierii din Valea Jiului pot valorifica, de acum, lana. Ministerul Agriculturii a dat un acord favorabil pentru inființarea unui centru de colectare a lanii de oaie la Simeria. Crescatorii de ovine primesc și bani pentru lana. „Prin acordul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale și…

- A inceput sezonul de sacrificare a mieilor inainte de Pasti. Pentru a preveni intoxicatiile alimentare, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) recomanda ca animalele sa fie taiate in abatoare sau locuri special amenajate care sa corespunda normelor sanitar-veterinare. Cei care nu se…

- Crescatorii de animale vecini spun ca in magazinele din Bulgaria au ajuns miei romanesti care sunt vanduti ca marfa bulgareasca. Ne descurcam… Co-presedintele Asociatiei Nationale a Ciobanilor si Oierilor din Bulgaria, Simeon Karakolev, este revoltat, scrie Agrointeligenta. “Acesti miei romanesti sunt…

- Crescatorii de ovine au inceput deja sa publice anuturi cu miei si iezi de vanzare, mai ales ca in acest an Pastele va avea loc pe data de 8 Aprilie, mai devreme decat in mod obisnuit. Oierii se asteapta sa primeasca in acest an un pret ceva mai bun pe kilogramul in viu, de circa 12-13 lei pe kilogram,…

- In 2018, nivelul chiriilor percepute de catre proprietarii de locuințe din Timișoara va crește in continuare, insa ritmul va fi unul moderat, mai scazut fața de cel inregistrat anul trecut. In 2017, cererea de spațiu locativ de inchiriat a crescut, aspect care, coroborat cu aprecierea prețului de…

- Majorarea ratei dobanzii de politica monetara a fost decisa, azi de BNR, la nivelul de 2,25% pe an de la 2% pe incepand cu 8 februarie 2018 si a decis si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25% de la 1% pe an. Totodata rata dobanzii aferente facilitatii de creditare a fost majorata…

- BNR anunta un nou val de scumpiri pâna la Paste. Guvernatorul Bancii Nationale spune ca inflația va continua sa urce în urmatoarele luni. Nu este singura veste proasta. Se scumpesc și creditele în lei.