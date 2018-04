Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem dovezi incontestabile ca atacul chimic a fost inscenat. Serviciile de informatii ale unei tari, care acum incearca sa fie pe primul loc in campania rusofoba, au fost implicate in orchestrarea atacului”, a declarat Lavrov.La 8 aprilie, o serie de organizatii umanitare si mai multi…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Turcia, actor-cheie in dosarul sirian, le-a cerut miercuri Rusiei si SUA sa inceteze "cearta" lor cu privire la posibilele lovituri impotriva regimului sirian in urma presupusului atac chimic asupra orasului insurgent Douma, in apropiere de Damasc, informeaza AFP. "Unul spune 'Eu am…

- Aproximativ 500 de pacienti care au fost tratati in centre medicale au prezentat simptome relevand o expunere la substante chimice toxice in Douma, oras sirian aflat la circa 17 kilometri de Damasc, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a condamnat presupusul atac chimic…

- Declaratiile presedintelui turc vin in contextul in care o serie de organizatii umanitare si mai multi medici sustin ca minimum 70 de persoane au murit prin asfixiere si alte cateva sute prezinta simptome precum convulsii si saliva abundenta (spume la gura), specifice pentru expunerea la substante…

- Departamentul de Stat al SUA a indicat luni ca simptomele victimelor unui presupus atac cu un gaz chimic în orasul Douma, în Siria, sunt la fel ca cele ale unei asfixieri sau ale unui atac cu un agent neurotoxic, si a facut apel la Siria si Rusia sa permita accesul observatorilor internationali…

- "Nu a fost niciun atac cu arme chimice", a declarat oficialul rus in cursul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU. "Prin intermediul canalelor relevante, am transmis deja SUA ca (folosirea) fortei armate pe baza unui pretext fals impotriva Siriei - unde, la cererea guvernului legitim…

- Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel mai mult este posibilitatea ca de curand sa fi fost folosit gaz sarin". Totusi, a adaugat el, SUA nu dispun deocamdata de dovezi in sustinerea acestei ipoteze. Opțiunea…