- Anchetatorii Organizatiei pentru interzicerea armelor chimice (OIAC) ar urma sa soseasca duminica in fostul oras rebel Douma, situat in apropiere de Damasc, pentru a intreprinde o ancheta privind un presupus atac chimic ce a declansat lovituri aeriene impotriva regimului, potrivit unui responsabil…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a ordonat o operatiune militara impotriva Siriei, impreuna cu Franta si Marea Britanie, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad, pe care il acuza de un atac chimic in Douma, care a ucis cel putin 60 de persoane, scrie AFP. 8:37 Iranul, principalul…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Rusia va desfasura incepand de joi efective ale politiei sale militare in orasul Douma din Siria, ultimul bastion al insurgentilor situat in Ghouta de Est, langa Damasc, a anuntat miercuri armata rusa,...

- Cel putin 14 persoane au murit dupa ce baza militara Tiyas a fost lovita de rachete. Siria acuza Statele Unite ca ar fi implicate in contextul in care Washingtonul și Parisul au acuzat Rusia in fata Consiliului de Securitate al ...

- Presedintele american Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron au promis „un raspuns comun puternic” la presupusul atac cu arme chimice din 7 aprilie, care a facut zeci de victime, in orasul Douma, controlat de rebeli sirieni. Siria respinge acuzatiile ca ar fi lansat un atac cu arme chimice.

