Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat joi ca a trimis experti in Germania pentru a preleva probe de la opozantul rus Aleksei Navalnii, spitalizat la Berlin, rezultatele testelor privind prezenta agentului neurotoxic Noviciok urmand a fi cunoscute in scurt timp, informeaza AFP si Reuters. Anturajul opozantului rus afirma ca acesta a fost victima unei tentative de otravire la 20 august, in Siberia, iar la 3 septembrie un laborator militar german a conchis ca Navalnii a fost otravit cu o substanta de tipul agentului neurotoxic creat in scopuri militare in epoca sovietica.…