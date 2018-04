Stiri pe aceeasi tema

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14 aprilie 2018",…

- Consiliul de Securitate al ONU a respins marti, in lipsa numarului necesar de voturi, un proiect de rezolutie propus de Rusia care sustinea o ancheta la Douma, in Siria, a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), transmite AFP. Textul nu a intrunit in favoarea sa decat cinci…

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), Ahmet Uzumcu, si-a exprimat ingrijorarea, luni, fata de informatiile privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma si a cerut o analiza preliminara a rapoartelor existente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Seful Serviciului rus de Informatii Externe (SVR) Serghei Nariskin acuza direct Marea Britanie si Statele Unite de otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal. Aceasta acuzatie a fost lansata pe fondul unei solicitari facute de Uniunea Europeana la adresa Rusiei sa colaboreze la ancheta deschisa…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat miercuri ca studiaza toate ''alegatiile credibile'' recente privind utilizarea de arme chimice in Siria, in timp ce, potrivit unor rapoarte, arme toxice ar fi desfasurate de catre regim, relateaza AFP. ''Alegatiile recente referitoare…