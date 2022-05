Stiri pe aceeasi tema

- TEHNOLOGIE PRIN INOVATIE ESTE SLOGANUL PRIN CARE BRANDUL NICOMI A INAUGURAT AZI AL 23-LEA SHOWROOM DIN ROMANIA , LA ZALAU.BRANDUL NICOMI , UNUL DIN LIDERII NATIONALI IN PRODUCTIA DE FERESTRE SI USI DIN PROFILE REHAU SI ALUPLAST GERMANIA , ESTE AFLAT IN PLINA EXPANSIUNE, CU O VIZIUNE MODERNA BAZATA PE…

- O expoziție cu imagini realizate de fotografa Anca Cioltan in cadrul proiectului „Ethnology in the making“ – „Etnologie in curs de facere” va fi vernisata in data de 28 aprilie de la ora 14,00, la Atelierul Memorial „Aurel Popp” din Satu Mare. Ideea de pornire a fost aceea de a imortaliza, cu ajutorul…

- Firma din Beius devenita celebra dupa ce a starnit o psihoza in randul soferilor din toata tara, pe 9 martie, vanzand benzina si motorina la un pret record de 11 lei pe litru, la statiile de combustibil detinute in parteneriat cu MOL Romania, a ramas temporar fara obiectul muncii. Inspectorii Antifrauda…

- Romania vrea sa cumpere 7 drone de 300 de milioane de euro. Sunt produse la Bacau si pot fi dotate cu rachete. In plin conflict ruso-ucrainean, Romania vrea sa cumpere drone militare. Sapte aeronave fara pilot, care efectueaza misiuni de supraveghere si recunoastere, dar care pot fi dotate si cu armament,…

- In luna februarie salvamontiștii au fost solicitați sa intervina in 1.453 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, acțiuni in care au fost salvate 1.511 persoane, anunța Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Cons

- Romania dispune de suficiente stocuri de produse alimentare cu termen mai indelungat de valabilitate sau perisabile, inclusiv ulei, si nu exista niciun motiv de ingrijorare cu privire la stocuri, transmit reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si cei ai Asociatiei…

- Imbulzeala la Autogara Centrala din Capitala. Mai multe autobuze, mașini și microbuze au fost surprinse ca se indreapta spre Romania, noteaza stiri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Site-urile care ofera vouchere de reducere sunt din ce in ce mai apreciate și la noi in țara. Este vorba despre oportunitați importante de a cumpara online produse de foarte buna calitate, de la cele mai importante magazine online din Romania.