Artista Ohoud Abdallah Almalki a fost inclusa in Cartea Recordurilor Guinness, prima saudita care a reusit aceasta performanta cu un record individual, gratie unui tablou realizat cu pudra de cafea expirata, au anuntat duminica reprezentantii acestei publicatii intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de AGERPRES.

"Am avut nevoie de 45 de zile de munca fara intrerupere pentru a-l termina, sub privirile a doi martori, cu o inregistrare video si imagini filmate de o drona", a declarat artista saudita, studenta la drept in Jeddah, un mare oras portuar situat pe tarmul Marii Rosii, in vestul…