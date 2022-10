Oh Wonder a lansat albumul 22 Make

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 13 octombrie, incepand cu ora 17:00, in Sala Millenium din Baia Mare. va fi marcata Ziua Școlii Ardelene, eveniment care se va bucura de prezenta PS Vasile Bizau. Cu aceasta ocazie va fi lansat albumul fotografic „Biserici de lemn din Maramureș”. Va conferentia prof. univ. dr. habil. Cornel Munteanu.…

- Oh Wonder a lansat “Can We Always Be Friends?”. Piesa vine inaintea noului album al trupei londoneze, 22 Make, care va fi lansat pe 7 octombrie. Acesta a fost previzualizat de piesele „Magnificent”, „Fuck it I Love You” și „True Romance”. Este o melodie care rezuma totul pentru Oh Wonder, iar albumul…

- Zoe Wees a lansat piesa „Daddy’s Eyes”. Aproape un sfert dintre copiii care cresc astazi in Marea Britanie sunt ingrijiți in unitați familiale monoparentale. Multe dintre acele familii desparțite complet de unul dintre acești parinți vor gasi astazi noul single al lui Zoe Wees, Daddy’s Eyes, un moment…

- Astazi, 16 septembrie, proiect muzical fenomen BLACKPINK iși dezvaluie cel de-al doilea album – „BORN PINK”, alaturi de YG Entertainment / Interscope Records. Albumul este insoțit de un videoclip pentru noul single – „Shut Down”. Pe 15 octombrie, grupul de fete pornește intr-un turneu mondial care aterizeaza…

- Aitch a lansat albumul de debut “Close To Home”. Single-ul principal al proiectului este piesa “My G” impreuna cu Ed Sheeran. Afișand o latura mai matura, mai reflexiva și mai personala a compoziției lui Aitch, „My G” este un tribut al rapperului din Manchester adus surorii sale in varsta de 12 ani,…

- Ne-Yo, emblematicul creator de hituri R&B, de trei ori laureat al premiului Grammy, a lansat albumul „Self Explanatory”. Colecția de 13 piese susține semnul distinctiv al stilului lui Ne-Yo, aprins de o flacara proaspata. Cantecul „Handle Me Gently” se bazeaza pe un groove dinamic in timp ce artificiile…

- "Vremuri grele oprești!" Un nou clip din albumul "Balade despre stramoși" a fost lansat de interpretul cintecului de autor, Vladislav Sanduleac. Se spune in gluma despre aceasta compoziție muzicala ca este, ca sa spunem așa, un Bon Jovi, in limba moldoveneasca!) Dar daca e sa vorbim serios: "Clipul…

- Jeremy Loops a lansat albumul “Heard You Got Love”. Artistul sud-african a cantat in unele dintre cele mai prestigioase locații din lume – inclusiv la un spectacol sold-out la Brixton Academy din Marea Britanie – cu muzica sa plina de energie, strangand peste 250 de milioane de stream-uri globale. Astazi…