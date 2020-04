Covidul poate suprima in oameni orice alternativa si miscare antagonica. Iar aceasta inseamna in mana potentatilor lumii un totalitarism mai insidios si mai primejdios decat cel comunist, unul de buna voie acceptat de mase. Daca sub comunism cei mai multi au intrat siliti fiind, acuma intra sub jug de buna voie, in numele „binelui" omenirii. O dictatura mondiala, fara mari ideologii si lideri de tip maoist, fara secera si ciocan, se instaureaza pe (...)