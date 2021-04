Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble este o norocoasa! Fosta iubita a lui Razvan Simion este tratata ca o „regina” de toți cei din jurul sau, mai ales de prieteni, aceștia fiind in stare sa faca „sacrificii” pentru ea, mai mici sau mai mari, chiar și pe strazile Capitalei. Daca nu ne credeți pe cuvant, imaginile surprinse de…

- Raluka a convins deja pe toata lumea ca este o artista lipsita de inhibiții, astfel ca o ieșire „ca intre baieți„ nu a deranjat-o deloc, ba chiar din contra! Iata cum au surprins-o paparazzii SpyNews.ro pe frumoasa vedeta, in toiul zilei. Oare Pepe știe pe unde umbla cantareața?

- Roxana Dobre traiește o viața la care alții doar viseaza. Este iubita, fericita și implinita, insa știe ca nimic din toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fara ajutor divin. Tocmai de aceea, partenera lui Florin Salam nu uita niciodata sa treaca pe la biserica. Așa s-a intamplat și zilele trecute,…

- Zi mare ieri pentru Ionuț Gojman. Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a sarbatorit iubita, care a implinit o frumoasa varsta. In plus, aceasta a fost ocazia perfecta de a se afișa impreuna, intr-o ipostaza tandra. Iata ce declarații exclusive a facut Ionuț Gojman pentru Spynews.

- Nu are nicio importanța ca Ziua Indragostiților a trecut, deoarece Cupidon lucreaza și in martie! Cel puțin in cazul Ralukai, pentru ca se pare ca nu „renunța” pana ce nu o vede „așezata la casa ei”. Concurenta de la „Te cunosc de undeva” a petrecut minute bune in compania unui barbat misterios. Cei…

- Dupa ce Claudia Patrașcanu nu i-a dat copiii in weekend, Gabi Badalau s-a consolat in brațele unor domnișoare! Fiul de milionar a fost surprins de paparazzii Spynews.ro la o petrecere de pomina, intr-un club secret din Capitala, alaturi de prietenul sau Florin Salam și 3 femei misterioase.

- Un barbat de 42 de ani a mers la Poliția Deva și le-a spus ca și-a ucis fosta iubita. Polițiștii și-au alertat colegii, iar cand au ajuns la locul indicat, au gasit victima. Barbatul de 42 de ani si tanara de 30 de ani au avut o relatie o perioada de timp, iar acum locuiau in aceeași scara, pe același…

- Cine a spus ca sportivii sunt pricepuți doar pe teren? Adrian Ropotan vrea sa demonstreze ca nu este AS doar la fotbal! Soția lui nu prea a facut echipa insa cu faimosul jucator, deoarece in timp ce el se ocupa sa rezolve „munca grea”, partenera lui de viața, Raluca, a tras chiulul de la reguli! Imaginile…