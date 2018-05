Oglinda istoriei Mircea Eliade (1907-1986) este unul dintre intelectualii de marca ai Romaniei, cunoscut și recunoscut la nivel internațional. Cu alte cuvinte, este unul dintre conaționalii noștri care ne face sa ne simțim mandri ca suntem romani. Cu toate acestea, Mircea Eliade și-a trait ultimii ani din viața departe de țara, in America, criticat de regimul comunist, care il calificase drept „ideolog fascist“. Lucrarile literare și științifice ale lui Eliade au fost traduse in multe limbi de circulație internaționala. Opera completa a lui Mircea Eliade cuprinde peste 80 de volume, fara a lua in calcul jurnalele… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

