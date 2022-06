Stiri pe aceeasi tema

- Henry Ford este sinonim cu compania pe care a fondat-o, Ford Motor Company. Unul dintre cei mai mari industriași ai lumii a locuit intre anii 1908 și 1915 intr-o casa din Detroit, impreuna cu soția lui, Clara Ford. In același an, 1908, Ford prezenta lumii intregi legendarul Model T, iar atenția pe care…

- GT Sport Alba Iulia a caștigat tiltul județean la Under 17 | Model pentru viitorul fotbalului din Alba! GT Sport Alba Iulia a caștigat titlul județean la nivelul juniorilor Under 17 și va intalni campioana județului Sibiu, Sparta Mediaș, intr-o dubla fixata in 6 iunie (luni) și 10 iunie (vineri), primul…

- In numerologie și astrologie, orele oglinda au o semnificație aparte. Astrologii sunt de parere ca este important sa cunoști ora in oglinda care iți aduce noroc. Atunci cand vezi pe ceas ore și minute simetrice, ai vazut o ora oglinda, acest lucru inseamna ca ai primit un mesaj important de la Univers.Universul…

- Un scriitor roman, eseist și comentator politic nascut la Odesa, pe vremea cand aparținea de URSS, și-a exprimat dezamagirea cu privire la ce a devenit Clujul in ultimii ani: „un model de dezvoltare catastrofa”.

- CFR Cluj s-a impus in deplasarea de la Voluntari, scor 1-0, in runda cu numarul 6 a play-off-ului Ligii 1. Cristi Balaj (50 de ani), președintele clubului „feroviar”, a remarcat cuplul de fundași centrali adverși, pe Igor Armaș (34 de ani) și Gabriel Tamaș (38 de ani). Cristi Balaj, dupa Voluntari…

- O noua categorie de salariați poate ieși mai repede la pensie. Legea se aplica din 10 aprilie. Model adeverințe pentru recalculare O noua categorie de salariați au posibilitatea sa iasa mai devreme la pensie. Legea 74/2022 a fst publicaa in Monitorul Oficial se aplica incepand cu data de 10 aprilie…

- Medicii stomatologi, obligați sa-și instaleze la cabinete un model unic de firma. Ce elemente trebuie sa conțina OBLIGATORIU Medicii stomatologi sunt obligați sa-și instaleze la cabinet un nou model de firma. Colegiul medicilor Stomatologi a stabilit un model unic pentru toți dentiștii din Romania.…

- Circuitul banilor in Sanatate este des contestat, atat de personalul medical, cat și de autoritați (cateodata), precizandu-se ca sumele alocate unitaților medicale sunt insuficiente pentru ingrjirea optima a pacienților. ”Finanțarea in spitalele...