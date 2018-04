Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul francez Sebastien Ogier (M-Sport Ford) a castigat duminica Raliul Corsicai, a patra etapa a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), si si-a marit avansul in fruntea clasamentului general, informeaza AFP. Cu acest al 43-lea succes al sau in WRC, al doilea in Corsica dupa victoria…

- Pilotul german Sebastian Vettel (Ferrari) a castigat Marele Premiu al Australiei, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1 editia 2018, care a avut loc duminica pe circuitul Albert Park din Melbourne. Vettel l-a devansat cu peste cinci secunde pe marele sau rival de la Mercedes,…

- Jean-Eric Vergne a castigat cea de-a sasea etapa a Campionatului Mondial de automobilism Formula E. Francezul s-a impus in cursa desfasurata in localitatea uruguayana Punta del Este si a obtintut astfel cea de-a doua sa victorie de etapa din acest sezon.

- Sebastien Bourdais a caștigat - pe traseul din orașul Saint Petersburg (Сент-Пи́терсберг) din statul Florida - prima etapa a campionatului IndyCar. Pilotul francez de 39 de ani se impune pentru al doilea an consecutiv in cursa de la Saint Petersburg.

- Pilotul francez Sebastien Ogier (Ford Fiesta FS) a fost penalizat in etapa power stage, ultima din cadrul Raliului Mexicului, si a pierdut bonusul de patru puncte pentru locul 2, dar a ramas cu victoria finala din cursa mexicana, relateaza Reuters. Comisarii de cursa i-au aplicat o penalizare…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Peugeot) a castigat etapa a saptea a Raliului Dakar 2018 la sectiunea auto, desfasurata sambata, intre La Paz, capitala Boliviei, si Uyuni, si este noul lider in clasamentul general. Ibericul a profitat de problemele mecanice pe care le-a avut francezul Stephane…

- Pilotul francez Antoine Meo (KTM) a castigat etapa a sasea a Raliului raid Dakar 2018, la categoria moto, desfasurata joi intre Arequipa (Peru) si capitala Boliviei, La Paz, in timp ce romanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 31. Meo a fost cronometrat pe cei 313 km de probe speciale…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat luni etapa a treia a Raliului Dakar 2018, la sectiunea auto, etapa desfasurata in Peru, intre localitatile Pisco si San Juan de Marcona, in timp ce francezul Stephane Peterhansel (Peugeot) a preluat conducerea in clasamentul general.