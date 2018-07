Ogăraru îşi caută echipă în Liga I Fostul jucator al Stelei, George Ogararu, si-a luat licenta Pro de antrenor profesionist si asteapta ofertele pentru a incepe munca la o echipa din Liga I."Probabil ca ma voi intoarce in aceasta vara in tara, mi-as dori sa aduc cu mine experienta din strainatate si sa o pun in practica aici. Probabil ca voi putea antrena si in Liga I, trebuie sa analizez toate propunerile care vor veni. Calitatea de jucator te ajuta ca antrenor dar nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la emisiunea ProSport LIVE, antrenorul celor de la Juventus Bucuresti si fostul jucator al Stelei, Marius Baciu, a vorbit despre situatia lui Denis Alibec, care nu a dat randamentul asteptat in sezonul recent incheiat.

- Real Madrid a anunțat ca a semnat un contract cu un nou antrenor, in urma demisiei neașteptate a lui Zinedine Zidane, imediat dupa caștigarea Ligii Campionilor. Echipa madrilena a informat public ca selectionerul Spaniei, Julen Lopetegui, va fi noul antrenor al echipei Real Madrid. Tehnicianul urmeaza…

- Anamaria Prodan, celebra ca impresar de fotbaliști, mai apoi ca soție a fostului antrenor al Stelei, Laurențiu Reghecampf, este o un nume foarte cunoscut de oamenii de fotbal, ca și de publicul larg. Andrei Paizan este un foarte talentat tanar fotbalist focșanean, despre care știu mai multe lucruri…

- Fostul antrenor al ros-albastrilor, Laurențiu Reghecampf, susține ca performanțele pe care le-a obținut ii apasa pe cei care i-au urmat in funcție, il asigura pe Nicolae Dica de faptul ca "nu are de ce sa-i fie teama din partea mea", dar il si urecheaza pe tehnician in cazul Denis Alibec: "Nu-i dai…

- Mirel Radoi ar fi fost ofertat de Ioan Niculae pentru a-i lua locul lui Gigi Mulțescu, anunța ProX, care totodata susține ca fostul capitan al Stelei a refuzat oferta. Deocamdata Gigi Mulțescu recunoaște ca n-a semnat prelungirea, insa șansele ca acesta sa mai continue sunt destul de mici. "Nu pot spune…

- Fostul fotbalist, Steven George Gerrard s a nascut pe 30 mai 1980 in Whiston, Merseyside. Este un jucator englez de fotbal retras din activitate, actual antrenor al echipei de fotbal Rangers. A devenit cunoscut pentru suturile sale de la distanta si pentru pasele reusite. In timpul carierei sale, a…

- Denis Alibec (27 de ani) nu mai e pe placul nimanui de la FCSB, iar dupa criticile lui Adi Mutu, acum a venit randul lui Jean Vladoiu, de la departamentul de dezvoltare fotbalistica a FRF, sa-l certe pe atacantul roș-albaștrilor. "E unul din cei mai valoroși atacanți de la noi. Aici intervine caracterul…

- Steaua Bucuresti are sansa de a castiga un nou titlu in handbalul masculin, dupa o pauza de 10 ani. Pentru a-si trece in palmares al 29-lea trofeu din istoria Ligii Nationale, clubul din Ghencea trebuie sa castige doua jocuri cu Dinamo in finala din acest an. Primul joc este joi, de la ora 19:30,…