Daca pana acum se spunea ca variola maimuței se transmite de la animal la om, iata ca vine revista medicala The Lancet și spune intr-un raport ca, pentru prima data, un caine a fost diagnosticat cu variola maimuței, transmisa de la stapanii sai cu care a dormit in pat. Este vorba despre un ogar italian in varsta de 4 ani, care a fost plecat in vacanța in Franța, cu stapanii sai. Acolo, toți, oamenii și cainele, au imparțit patul. De precizat, ca stapanii fusesera deja diagnosticați cu variola maimuței. Cazul atrage atenția specialiștilor care spun ca trebuie sa fie mult mai conștienta toata lumea…