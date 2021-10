Oftalmologii au avertizat asupra pericolului smartphone-lor pentru vederea copiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Europa spun ca lectiile online ar trebui inregistrate pentru ca si copiii care nu au acces la Internet sa le poata urmari. Elevii vor si sa afle mai multe informatii despre coronavirus, pe intelesul lor

- ”Sunt aici astazi pentru ca eu cred ca produsele Facebook sunt daunatoare copiilor, provoaca divizari si slabesc democratia noastra. In acest moment nimeni nu il trage la raspundere pe Mark (Zuckerberg, directorul general al Facebook). Banii se opresc la Mark”, a spus Haugen. Aceasta a continuat spunand:…

- Realizatorii emisiunii „Buna, Romania” de la B1 TV s-au amuzat copios pe seama unor noi declaratii ale senatoarei Diana Sosoaca legate de vaccinarea impotriva coronavirusului. Sosoaca a sustinut ca vaccinul da „sterilitate pe trei generatii”. Urmatoarea intrebare logica este cum apare a doua generatie,…

- Autoritațile cubaneze au afirmat ca școlile vor fi redeschise treptat in luna octombrie dupa ce toți copiii vor fi vaccinați. Vaccinarea copiilor in varsta de 12 ani și mai mari a inceput inca de vinerea trecuta, dupa finalizarea studiilor clinice pe minori ale vaccinurilor anti-Covid dezvoltate la…

- Era tehnologica ne-a ajutat sa evoluam, a redus distanțele și a facilitat cunoașterea și invațarea. Dar, odata cu avantaje, a venit și cu riscuri, principalul fiind acela de dependența de spațiul virtual, unde viața poate fi uneori mai roz decat in realitate. Interacțiunea online ne-a facut viața mai…

- Israelul a lansat o campanie uriașa de testare COVID pentru copiii cu varste intre 3 și 12 ani. Sunt studiați astfel anticorpii dezvoltati de copiii nevaccinati, inainte de inceperea noului an scolar.

- Copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani care risca sa sufere complicatii grave din cauza COVID-19 vor putea fi vaccinati incepand cu 1 august in Israel, au anuntat miercuri autoritatile sanitare. Intr-un document publicat marti, Ministerul israelian al Sanatatii a dat unda verde pentru a vaccina…

- Copiii care traiesc in orașe mari sau in zone in care poluarea aerului este la cote alarmante au mai multe șanse sa aiba probleme de sanatate mintala cand ajung adulți, arata un nou studiu citat de Daily Mail. Cercetatorii arata ca o atmosfera incarcata cu substanțe toxice are efecte similare…