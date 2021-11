Unele dintre simpotomele post-COVID frecvent intalnite in cazuistica medicala in ultima perioada sunt cele de natura oftalmologica. La Clinica de Oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Spiridon", pana acum, la zeci de pacienti, care au trecut prin infectia cu SARS – CoV-2 s-a constat ca ramasesera cu sechele la nivelul globului ocular. "Anul trecut ne refeream la aparitia unei conjunctivite din senin, care putea sa fie un semn de debut al infectiei cu COVID. In acest moment, din pacate, ne intalnim cu pacienti care au sechele dupa boala, dupa formele severe. Sunt pacienti care vin…