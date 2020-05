Ofrandă gazoasă pentru înfrângerea Germaniei naziste. Dedicație de la Gazprom La sfarșitul verii trecute, platforma de foraj Arkticheskaya a sapat un puț in zona de licența din Skuratovskoye, in apropiere de coastele peninsulei Yamal. Gazprom a confirmat acum ca o „descoperire importanta” a fost facuta: un zacamant de peste 200 de miliarde de metri cubi de gaz natural, pe care compania l-a denumit „75 de ani de victorie”, dedicandu-l victoriei URSS asupra Germaniei naziste in cel de-al doilea Razboi Mondial. Cu care Germanie, la ora actuala, Gazprom face infloritoare afaceri. Anunțul celei mai mari companii producatoare de gaz natural din lume a fost facut cu o zi inainte… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

