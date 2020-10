Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de perchezitii au fost efectuate astazi, 14 octombrie 2020, de procurorii DIICOT Ploiesti in Constanta si in alte judete din tara, intr o ancheta ce vizeaza aderare la un grup infracsional organizat, instigare la fals, dare de mita, dar si alte infractiuni, in legatura cu falsificarea permiselor…

- In perioada de referinta, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dolj au executat 341 misiuni de mentinere a ordinii publice in zona de competenta, din care 282 misiuni in patrule mixte in cooperare cu politistii doljeni, pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, de natura…

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele AFC Pucioasa si CSM Flacara Moreni, din cadrul Cupei Romaniei, faza a II-a, care se va disputa astazi, 22 septembrie, incepand cu ora 16.30 pe stadionul "Dumitru Tica Popescu" din Pucioasa.…

- Biroul de Informare si Relatii Publice a intocmit o sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna iulie 2020, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa: 1. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus…

- Mai jos va prezinta comunicatul integral al DIICOT: Urmare a comunicatului din data de 15.07.2020, Biroul de Informare si Relatii Publice aduce la cunostinta opiniei publice, urmatoarele: Prin ordonanta din data de 04.08.2020, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Procurorii DIICOT au intocmit 816 rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei prin care s-a dispus trimiterea in judecata a 1.601 inculpati, dintre care 524 in stare de arest preventiv, potrivit bilantului activitatii acestei unitati de Parchet in perioada ianuarie - iunie 2020. …

- In perioada ianuarie iunie 2020 cei 200 de procurori operativi ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au avut de solutionat un numar de 20.717 cauze, din care 5.601 cauze nou inregistrate.Iata comunicatul oficial pus la dispozitie de Directia de Investigare…

- Duminica au avut loc 11 percheziții, in județul Dambovița, la persoane banuite de trafic de droguri. Ofițerii de la Crima Organizata și procurorii DIICOT vor audia 25 de persoane. Suspecții ar fi vandut cannabisul in Teleorman, Giurgiu și Dambovița. Din locuințele lor au fost ridicate, pe langa substanțe…