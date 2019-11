Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce la inceputul lunii septembrie, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a pornit trei cauze penale și a dispus și transmiterea acestora Procuraturii Anticorupție pentru efectuarea urmaririi penale pe faptele interceptarilor ilegale, unde au fost vizați mai mulți politicieni, reprezentanti…

- Un cecen care primise cetatenia franceza in 2008 a fost condamnat sambata de o instanta din Paris la 10 ani de inchisoare, conform solicitarii procurorilor care au sustinut ca acuzatul fusese "emir" al unui grup jihadist din Siria, in 2013 si 2014, transmite AFP.Khassanbek Tourchaev era…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, s-a prezentat marti la sediul Parchetului General pentru a fi audiat ca martor intr-un dosar disjuns din "Colectiv", in legatura cu interventia...

- Elena Udrea a fost la Curtea de Apel București, unde se judeca dosarul sau de mita, despre care spune ca sunt mari șanse sa fie retrimis la procurori și "în urma unei analize serioase și fara ranchiuna vor închide acest dosar".

- Procuratura Anticorupție din Republica Moldova anunța reținerea pentru 72 de ore a Președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Druța, in urma audierii acestuia, „in temeiul depistarii in cadrul perchezițiilor biroului și domiciliului acestuia a obiectelor de natura sa confirme banuiala rezonabila…

- Procuratua Generala anunța ca pe parcursul zilei de astazi, 17 septembrie, au continuat perchezițiile demarate luni de catre Procuratura Anticorupție de comun cu CNA, in 21 din domiciliile și birourile mai multor persoane implicate in aceiași cauza penala in care figureaza deputatele Reghina Apostolova…

- Dosarul penal al soțului Olesei Stamate, Gheorghe Stamate, care este administratorul Ericsson Telecomunications SRL, a fost clasat dupa ce aceasta a devenit ministru al Justitiei, potrivit scheme.md.

- Doi ofiteri de investigatie (un sef de directie si un subaltern de-al sau) din cadrul Inspectoratului National de Investigatie al IGP au fost retinuti. Acestia sunt vizati in cadrul unei urmariri penale initiate pentru trafic de influenta si corupere pasiva, transmite IPN.