Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru al R. Moldova, Vlad Filat a comentat recent cazul asasinarii unui cetațean turc in Chișinau, subliniind ca Moldova, sub aspectul capacitații instituționale este depașita. {{757813}}In cadrul emisiunii 7 zile cu Rodica Cravcenco, Filat a menționat ca Ministerul Afacerilor Interne,…

- Organele de drept din R. Moldova nu permit deocamdata repatrierea cetațeanului turc, care a fost ucis in sectorului Rișcani al municipiului Chișinau. Informația a fost confirmata de catre șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, care a menționat ca saptamina viitoare urmeaza sa fie efectuate…

- Partidul Laburist ar fi obținut 410 mandate in Parlamentul britanic, in timp ce conservatorii doar 131, potrivit primelor estimari ale votului la ieșirea de la urne, difuzate de BBC. Regatul Unit a votat joi in cadrul unor alegeri generale care vor marca, dupa cum se preconizeaza, sfarsitul celor 14…

- Americanca Aimee Betro, 44 de ani, ar fi fost recrutata de Mohammed Aslam (56 de ani) și de fiul lui, Mohammed Nazir (30 de ani), pentru a comite o crima, la Birmingham, in Anglia, insa tentativa de omor, din 2019 a eșuat, dupa ce arma „ucigașei cu hijab” s-a blocat. Betro este inca in libertate, dupa…

- Anchetatorii au finalizat investigația privind uciderea lui Igor Talkov: directorul de concert al cintarețului, Valery Shlyafman, este acuzat de omor și tentativa de omor comisa intr-un mod general periculos, a anunțat CI. „Ancheta a stabilit ca in octombrie 1991, in timpul aparut in culisele Palatului…

- Serviciile de securitate din Europa sunt in alerta din cauza unei posibile noi arme in razboiul Rusiei – incendierea și sabotajul – dupa o serie de incendii și atacuri misterioase asupra infrastructurii din Marea Baltica, Germania și Regatul Unit, relateaza The Guardian, potrivit B1Tv. Cand a izbucnit…

- Serviciile de securitate din intreaga Europa sunt in alerta in legatura cu o potențiala noua arma de razboi a Rusiei – incendiile și sabotajele – dupa o serie de incendii și atacuri misterioase asupra unor infrastructuri din țarile baltice, Germania și Regatul Unit, scrie The Guardian. Anchetatorii…

- Doi barbați au fost acuzați in Regatul Unit de spionaj in favoarea Chinei, dupa ce ar fi furnizat informații care ar putea fi „utile inamicului". Unul dintre ei, Christopher Cash, are legaturi cu Partidul Conservator britanic.