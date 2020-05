Procurorii DNA au retinut un ofiter de politie judiciara in cadrul IGPR – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si trafic de influenta, informeaza un comunicat DNA. „In perioada februarie – aprilie 2020, inculpatul Fleancu Marius-Aurelian, in calitate de ofiter politie judiciara delegat sa efectueze activitati de urmarire […] The post Ofițer reținut de DNA dupa ce ar fi cerut un milion de euro șpaga pentru inchiderea unui dosar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .