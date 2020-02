Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie l-a trimis in judecata, cu acord de recunoaștere a vinovației, pe Constantin Cirje, un ofițer judiciar din cadrul Poliției Sectorului 3, intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita. Acesta se afla in fața a 3 ani de inchisoare, cu suspendarea executarii sub supraveghere,…

- DIICOT Timișoara a trimis Tribunalului Timiș rechizitoriul in dosarul de trafic de cocaina și camatarie in care au fost anchetați interlopii din gruparea condusa de Lucian Boncu. Va reamintim ca, in 23 octombrie, procurorii anti-mafia și polițiștii de la ”Crima Organizata” au declanșat o ampla operațiune…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au contiuat si ieri, 05 decembrie, activitatile pentru depistarea comerciantilor care expun spre vanzare produse contrafacute. De aceasta data actiunea s-a desfasurat pe raza orasului Viseu de Sus. In urma controalelor efectuate la sediile…

- In completarea comunicatului nr. 748/VIII/3 din 2 octombrie 2019, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba – Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata a administratorului judiciar a unei firme. Vlaic Petrica Dan este trimis in judecata de procurorii DNA Alba Iulia pentru luare de mita și spalare de bani in forma continuata. De…