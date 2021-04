Ofițer italian prins în flagrant. Pentru cine spiona Un ofiter din cadrul Marinei italiene a fost arestat in flagrant delict de spionaj in favoarea Rusiei. El a fost prins in compania unui ofiter rus, caruia i-a dat documente „clasificate”. Potrivit AFP, aceasta operatiune, realizata sub supervizarea contraspionajului italian si Statului Major al fortelor armate italiene, ”a vizat un capitan de fregata din Marina militara si un ofiter acreditat la Ambasada Federatiei ruse, iar amandoi sunt acuzati de infractiuni grave de spionaj si cu privire la securitatea statului”. ”Interventia a avut loc in timpul unei intalniri clandestine intre cei doi barbati,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

