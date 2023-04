​Ofiter in Armata Romaniei! Cate locuri sunt la Academia Navala "Mircea cel Batran" din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- ”Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- Cum poți sa devii șofer Uber in Romania. Acte necesare, documente și condiții. Uber s-a extins in Romania in ultimii ani de zile și este prezent in unele dintre cele mai mari orașe din țara precum Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara, Brasov, Constanta, Craiova, Ploiesti, Pitesti, Galati, Braila, Oradea,…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Stagnarea sau chiar scaderea pieței imobiliare, preconizate de majoritatea analiștilor pentru acest an, nu a inceput inca. Prețurile apartamentelor vechi sau noi la nivel național au crescut puțin in ianuarie 2023 fața de decembrie 2022, conform datelor Storia.ro. In timp ce analiștii financiari recomanda…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza, in aceasta dimineata, ca pe DN 67C Novaci – Ranca, din judetul Gorj, sunt semnalate depuneri de polei, dar se actioneaza cu utilaje care imprastie material antiderapant.Pe majoritatea drumurilor din judetul Prahova sunt precipitatii sub forma de burnita,…