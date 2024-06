Stiri pe aceeasi tema

- Luni, un ofițer de poliție german in varsta de 61 de ani a decedat, iar un alt ofițer a fost grav ranit intr-un accident rutier, in timp ce escortau convoiul prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, catre aeroportul din Stuttgart. Orban a fost in Germania pentru a asista la meciul dintre Ungaria și…

- Astazi, 23 iunie 2024, Grupa A de la EURO 2024 iși va definitiva echipele calificate pentru fazele eliminatorii. Meciurile din aceasta seara vor aduce fața in fața Elveția și Germania, respectiv Scoția și Ungaria. Aceste partide vor incepe la ora 22:00, ora Romaniei. Clasamentul actual al Grupei A Germania…

- Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa…

- Astazi, 14 iunie, incepe mult așteptatul Campionat European de Fotbal 2024 in Germania, promițand o luna de adrenalina, spectacole sportive și momente memorabile pentru fanii fotbalului din intreaga lume. Cu o deschidere grandioasa in Berlin, unde gazda Germania va infrunta Scoția, turneul se anunța…