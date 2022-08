Ofițer din cadrul Corpului de Control al MAI, reținut pentru corupție. Cerea bani să „rezolve” dosare Un ofițer de poliție din cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut, acuzat de trafic de influența, pentru ca cerea bani, lasand sa se creasca ca are influența asupra altor colegi și va rezolva probleme judiciare. Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii […] Articolul Ofițer din cadrul Corpului de Control al MAI, reținut pentru corupție. Cerea bani sa „rezolve” dosare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DNA a anuntat joi ca a retinut un ofiter de politie in cadrul Corpului de control al Ministerului Afacerilor Interne, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic de influenta, acesta fiind prins in timp ce primea suma de 15.000 lei de la o persoana, in schimbul promisiunii ca o va ajuta sa scape de…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand de ieri, a inculpatului Asanache Damian Daniel Ciprian, la data faptelor ofițer de poliție in cadrul Corpului de control al…

- La data de 3 august 2022, inculpatul a fi primit de la persoana respectiva suma de 15.000 lei, pentru scopul mentionat, imprejurare in care s a procedat la constatarea infractiunii flagrante.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei unui inculpat, om de afaceri,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27 iunie 2022, a inculpatului STANCU ANDREI IULIAN, la data faptelor ofiter de politie judiciara la Serviciul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 08 iunie 2022, fața de inculpatul Parpaneața Viorel, la data faptelor și in prezent…

- Un angajat al Direcției patrulare ”Centru” al INSP a fost reținut pentru 72 de ore de catre ofițerii CNA și procurorii anticorupție dupa ce ar fi pretins bani de la mai multe persoane pentru a le ajuta sa obțina permise de conducere, transmite Deschide.md . Potrivit procurorilor, acesta a fost denunțat…

- Potrivit Directiei Nationale Anticoruptie, doi parlamentari au fost implicati in scandalul imobiliar de la Giroc, care a condus la retinerea politistului Aurelian Gird. Procurorii anticoruptie afirma ca cei doi parlamentari urmau sa duca o spaga de 13.000 de euro la un judecator din Bucuresti. In…