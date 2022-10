Stiri pe aceeasi tema

- Unitatea de forte speciale ucrainene "Khort" a anuntat ca l-a ucis pe adjunctul sefului de stat major al companiei militare Wagner, asa-zisa armata privata al lui Vladimir Putin, finantata de oligarhul rus Evgheni Prigojin, transmite The Kyiv Independent, preluat de hotnews.ro. Lupta dintre fortele…

- Unitatea de forțe speciale ucrainene ”Khort” a anunțat ca l-a ucis pe adjunctul șefului de stat major al companiei militare Wagner, așa-zisa armata privata al lui Putin, finanțata de oligarhul rus Evgheni Prigojin , transmite The Kyiv Independent . Lupta dintre forțele speciale ucrainene și un grup…

- De la invazia rusa a Ucrainei, numarul femeilor care s-au alaturat voluntar in armata ucraineana a crescut. Exista aproximativ 50.000 de femei care servesc in forțele armate ucrainene in roluri de lupta și non-lupta, dintre care aproximativ 10.000 sunt in prezent fie in primele linii ale razboiului,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Un deținut din Rusia, condamnat pentru omor și tentativa de omor, s-a alaturat grupului Wagner in urma apelului facut de Evgheni Prigojin, cunoscut și sub numele „bucatarul lui Putin”, pentru a lupta pe frontul din Ucraina și s-a predat Kievului la scurt timp dupa inrolare, a dezvaluit jurnalistul ucrainean…

- Liderul unui clan mafiot, care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare dupa ce a omorat mai mulți oameni, a fost cooptat de gruparea Wagner și trimis sa lupte in Ucraina, iar acum este medaliat post-mortem de președintele rus Vladimir Putin pentru curaj, dupa ce a murit in Bakhmut, scrie The Insider.…

- SUA au indemnat Kievul, in faza de pregatire a actualei contraofensive ucrainene, sa mentina operatiunea limitata atat in ​​ceea ce priveste obiectivele sale, cat si dimensiunile in plan teritorial, pentru a evita supraextinderea si blocarea pe mai multe fronturi, au declarat mai multi oficiali americani…

- Sediul secret al grupului Wagner, cunoscut drept armata privata a lui Vladimir Putin, a fost atacat de ucraineni, dupa ce un corespondent rus a postat imagini cu vizita pe care a facut-o acolo. Grupul de mercenari ruși ar fi operat intr-un cartier general secret din Lugansk, estul Ucrainei, scrie BBC.…