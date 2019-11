Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter austriac in varsta de 31 de ani a fost atacat si ucis intr-o baza militara din apropiere de Viena de cei doi caini din rasa Malinois pe care ii antrena, a anuntat joi Ministerul Apararii austriac, relateaza AFP si dpa, citat de agerpres.ro.

- Rusia pregatește sa efectueze cel puțin cinci teste, anul viitor, cu noua sa racheta balistica termonucleara intercontinentala grea, care a fost numita cea mai mare racheta din istorie, relateaza miercuri ziarul Vedomosti, scrie The Moscow Times. Președintele Vladimir Putin a prezentat racheta Sarmat,…

- Trupele turce și insurgenții sirieni susținuți de Ankara au luat cu asalt mai multe zone controlate de milițiile kurde siriene, inițiind astfel faza terestra a operațiunii în nordul Siriei, acțiune ce ar putea transforma razboiul civil sirian, relateaza Mediafax citând Reuters. "Forțele…

- ”Ministerul Apararii va ancheta cu privire la acuzatii referitoare la pierderi civile in districtul Musa Qala”, se arata in acest counicat, in care se precizeaza ca forte din cadrul ministerului au efectuat duminica o operatiune in care ”22 de membri straini ai talibanilor aufost ucisi, iar 14 arestati”.”Era…

- Cel mai batran supravietuitor austriac al lagarelor mortii, Marko Feingold, a murit joi la varsta de 106 ani, a anuntat vineri comunitatea evreiasca din Viena (IKG), relateaza AFP. In pofida varstei sale,...

- "Salut initiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusa in calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentara a pensiilor speciale. Este o masura justa, de echitate sociala, promovata deloc intamplator in acelasi timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor.…