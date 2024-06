Stiri pe aceeasi tema

- In lumea digitala de astazi, infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a va pacali și a va fura informațiile personale sau banii. Pentru a va proteja, va recomandam sa aveți grija la: • Mesaje și e-mailuri suspecte: nu deschideți atașamente sau link-uri din surse necunoscute. Verificați…

- Cinci persoane au fost ucise sambata intr-un atac cu cutitul intr-un mall din Sydney, in timp ce alte opt sunt spitalizate, intre care si un copil, au anuntat politia si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP. Politia a precizat ca atacatorul a actionat singur si ca pana in prezent nu i-a…

- Noua persoane, printre care și un bebelus, au murit si alte 15 sunt date disparute dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat pe timp de furtuna in Marea Mediterana. Acest incident a fost anuntat joi, 11 aprilie, de catre paza de coasta italiana, informeaza News.ro, conform Reuters.

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza in sistem de franciza brandurile KFC, Pizza Hut și Taco Bell in Romania se pregatește sa deschida noi restaurante in țara noastra, urmatoarele pe radar fiind unitațile din Sibiu și Pitești (in Argeș Mall...

- ANUNȚ PUBLIC Astazi, 15.03.2024, primarul Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului act cu caracter normativ: PROIECT DE HOTARARE NR. 82/15.03.2024 privind stabilirea tarifului de distanța maximal pentru serviciul de transport…

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate. Actul normativ modifica si completeaza prevederile OUG nr. 46/2018 privind…

- Guvernul va lua in discutie, joi, ordonanta care cuprinde masurile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare si locale, dar si actul normativ privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM Plus si componentele acesteia. Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, pe agenda…