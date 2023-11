Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale, in primele 9 luni ale anului. Situația pe regiuni Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in Romania a scazut, in primele noua luni, cu 23,5% fata de perioada similara a anului trecut. Astfel,…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 4%, in primele opt luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 4.637 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 4.637 de societati noi…

- Romania a avut in primele opt luni din 2023 un deficit de cont curent de 13,7 miliarde euro, comparativ cu 18,5 miliarde euro in perioada similara din 2022, arata datele BNR publicate vineri.Romania a avut in perioada ianuarie-august un deficit de cont curent de 13,7 miliarde euro, comparativ cu…

- Numarul faptelor penale in domeniul violenței domestice a crescut in primele 8 luni din acest an cu 3,6%, fața de primele 8 luni ale anului trecut, de la 36.921, la 38.243 de fapte, a transmis duminica, 1 octombrie, Poliția Romana.Pana in luna august, polițiștii au emis 8.629 de ordine de protecție…

- Afacerile din Romania in declin: Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14% in primele sapte luni din 2023 Afacerile din Romania in declin: Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14% in primele sapte luni din 2023 Cconform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului, numarul…

- Veniturile din contractele cu clientii s-au majorat cu 27%, la 315,87 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele 6 luni ale anului 2023 compania Antibiotice a inregistrat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri obtinute din vanzarile pe piata interna si pietele internationale,…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2023, cu 0,5%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 3.493 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și preluate de Agerpres. Cele 3.493 de societati…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele sase luni din 2023, cu 0,5%, comparativ cu perioada similara din 2022, la 3.493 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC