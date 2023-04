Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut in februarie, depasind estimarile, in contextul imbunatatirii perspectivelor in cea mai mare economie europeana, transmit AP si Reuters.Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), comenzile industriale au urcat…

- Conform unui document publicat de Oficiul Federal de Statistica- Destatis citat de Ziarul Romanesc, 3,1 milioane de gospodarii din Germania dau minimum 40% din venit pe chirie la care se adauga și utilitațile.

- Productia industriala in Germania a crescut mai mult decat se estima in ianuarie, pe fondul redresarii productiei de bunuri intermediare, transmit DPA si Reuters.Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), productia industriala a inregistrat in ianuarie o crestere…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a inregistrat o crestere zero in trimestrul patru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, iar zona euro o expansiune de 0,1%, in timp ce Irlanda, Cipru, Danemarca si Romania au avut cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul…

- Produsul Intern Brut al Romaniei s-a majorat cu 4,8% in anul 2022, comparativ cu anul 2021, arata estimarile ”semnal” publicate marti de Insitutul National de Statistica (INS). „Serie bruta. Comparativ cu acelasi trimestru din anul 2021, Produsul Intern Brut, in trimestrul IV 2022, a inregistrat…

- O analiza realizata de societatea de practicieni in insolvența Eurosmart SPRL arata faptul ca numarul companiilor care au accesat o procedura de insolvența in trimestrul al III-lea al anului 2022, a crescut in medie cu 16,3% la nivelul Uniunii Europene fața de trimestrul anterior. Analiza a fost efectuata…

- In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese mai multe decat in luna noiembrie 2022, informeaza Institutul National…

- Populatia Germaniei a crescut in 2022 la nivelul fara precedent de 84,3 milioane de oameni, sub efectul imigratiei-record, releva ultimele cifre ale Oficiului national de statistica, citate joi de Reuters. Potrivit estimarilor initiale publicate de Destatis, comparativ cu sfarsitul anului 2021, populatia…