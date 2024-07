Oficila de la Biroul Electoral Central: Alegeri la Costinesti pentru functia de primar! La ce ora se inchid sectiile de votare

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a anulat, marti, alegerile pentru functia de primar in comuna Costinesti si a dispus repetarea scrutinului pe data de 7 iulie, transmite Antena3. BEC a admis cererea de anulare a alegerilor pentru functia de primar, solicitare ce fusese formulata de Partidul Social Democrat…

- Biroul Electoral Central a transmis printr un comunicat de presa ca s a decis admiterea plangerii prealabila formulata de catre Partidul Social Democrat mdash; Filiala Constanta, a fost revocata Hotararea BEC nr. 328H 15.06.2024 privind respingerea cererii de anulare a alegerilor in Circumscriptia electorala…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta organizarea, duminica, a unui nou tur de scrutin pentru functia de primar pentru candidatii aflati in balotaj din comunele Chetani, judetul Mures, si Posaga, judetul Alba. Sectiile de votare se vor deschide duminica, 23 iunie a.c., la ora 07:00, si se vor inchide…

- Reprezentantii PSD Tulcea sustine ca este o situatie extrem de grava de frauda electorala, care a avut loc la alegerile locale pentru functia de primar al municipiului Tulcea. Ei au adaugat ca au sesizat Biroul Electoral Judetean si Biroul Electoral Central si au cerut renumararea tuturor voturilor…

- Potrivit numaratorii paralele facute in mai multe sectii de votare, Dominc Fritz a castigat alegerile pentru un nou mandat de primar al Timisoarei. De altfel, el a avut un discurs de invingator, imediat dupa inchiderea urnelor. Potrivit primelor date venite din sectiile de votare, Dominic Fritz va castiga…

- Alegatorii romani sunt chemați la vot pe 9 iunie, pentru a alege europarlamentarii, primarii și consiliile locale. In Romania sunt organizate aproape 19.000 de secții de votare, arondate alegatorilor in funcție de domiciliu. Primele estimari ale votului vor fi prezentate in aceasta seara la ora 22.00,…

- Pana la 1.000 de lei amenda pentru cei care care fotografiaza buletinul de vot. BEC, hotarare pentru toate secțiile de votare Pana la 1.000 de lei amenda pentru cei care care fotografiaza buletinul de vot. Alegatorii care fotografiaza sau filmeaza buletinele de vot, prin orice mijloace, risca sa fie…

- Biroul Electoral Central a adoptat marți, 4 iunie, o hotarare privind unele masuri de conștientizare a interdicției alegatorilor de a fotografia sau filma, prin orice mijloace, buletinul de vot.