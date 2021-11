Oficiile Poştei Române vor fi deschise luni şi închise marţi şi miercuri Toate oficiile din mediile urban si rural ale Postei Romane vor avea program de lucru normal luni, 29 noiembrie, iar marti si miercuri acestea vor fi inchise, potrivit unui comunicat remis azi de Compania Nationala Posta Romana. Ca urmare a acestui program, este posibil ca trimiterile postale prezentate in aceasta perioada sa inregistreze timpi mai […] Articolul Oficiile Postei Romane vor fi... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fotoreporterul G4Media.ro Ilona Andrei i-a surprins vineri pe mai mulți lideri PSD și PNL fara masca obligatorie in timpul negocierilor din Parlament. In imagine apar Florin Cițu, Lucian Bode și Radu Moldovan intr-o sala din Parlament, fara maști sanitare. Reamintim ca o hotarare de guvern din 22 octombrie…

- 29.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.2528.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.6727.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021…

- Guvernul nu poate fi credibil atunci cand spune ca școlile trebuie inchise pentru ca pandemia e grava, dar in același timp lasa deschise salile de jocuri de noroc, susține PSD. „Aceasta abordare disproporționata și incoerenta ascunde, de fapt, incapacitatea Guvernului de a lua masurile necesare pentru…

- CMBSU: In București, masca devine obligatorie in toate spațiile publice, inchise sau deschise CMBSU a constatat in ședința de joi ca la nivelul municipiului București rata de incidența cumulata la 14 zile este de 11,49/1000 de locuitori și a decis ca, incepand cu 08 octombrie ora 00:00, se instituie…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie in toate spatiile deschise, in localitatile in care incidenta COVID-19 la 14 zile este mai mare de sase cazuri la mia de locuitori. Un ordin comun al ministrului interimar al sanatatii si al ministrului de interne a fost emis astazi in acest sens. Conform…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc a anuntat, azi, ca a creat posibilitatea ca apartinatorii pacientilor internati sa le poata aduce acestora pachete, pe care sa se lase la poarta unitatii sanitare, in contextul in care vizitele sunt interzise din ianuarie 2020. Astfel, apartinatorii…

- PSD a obținut o victorie majora in lupta pentru menținerea școlilor deschise, in condiții de siguranța pentru elevi și profesori. Guvernul a renunțat la rata de incidența pentru inchiderea școlilor. Dupa luni intregi de presiune continua asupra decidenților din Educație și Sanatate, Guvernul a acceptat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…