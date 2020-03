Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca nu suntem in acest moment in situația in care sa inchidem instituții publice. Inchiderea Caselor de Pensii este inadmisibila, iar astfel de evenimente sporesc riscul de contaminare cu coronavirus la oficiile postale, a declarat joi ministrul…

- Posta Romana anunta ca, dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, aceasta tara va ramane supusa legislatiei UE si parte a Uniunii vamale a UE. Astfel, coletele care tranziteaza Regatul Unit nu vor fi supuse formalitatilor vamale de import/export, pana la sfarsitul acestui an.In…

- Agitația provocata de extinderea coronavirusului a ajuns și la Poșta Romana. Astfel, deși se știe ca microorganismul nu poate rezista mai mult de cateva ore pe suprafețele unde, eventual, a ajuns, administrația companiei a decis luarea unor masuri care sa elimine sentimentele de nesiguranța vizavi de…

- Banca Comerciala Romana (BCR) informeaza publicul ca unitatile sale teritoriale retail si centrele de afaceri corporate nu vor avea program cu publicul, vineri, 24 ianuarie 2020, cu ocazia Zilei Unirii...

- In luna ianuarie, o parte dintre pensionari vor primi drepturile banești mai tarziu decat de obicei din cauza sarbatorilor de iarna, informeaza Casa Naționala de Pensii Publice. Din cauza zilelor libere din perioada sarbatorilor de iarna, pensionarii care incaseaza pensia prin intermediul Poștei Romane…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a desemnat Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) furnizor universal in domeniul serviciilor postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, timp de patru ani. "In urma finalizarii procedurii de desemnare…

