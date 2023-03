Oficialul ucrainean care a prezis data invaziei spune când se va încheia războiul Rusia va ramane fara „resurse militare” pentru a-și atinge obiectivele de razboi in Ucraina pana la sfarșitul primaverii, susține Kirilo Budanov, seful SBU, serviciul de spionaj al armatei ucrainene. De cateva saptamani oficialii ucraineni atrag atenția ca Rusia planuiește o noua ofensiva majora care sa coincida cu aniversarea unui an de la invazia sa in […] The post Oficialul ucrainean care a prezis data invaziei spune cand se va incheia razboiul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

