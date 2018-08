Stiri pe aceeasi tema

- Delegațiile din Coreea de Nord și Coreea de Sud vor participa luni la o intalnire oficiala, in cadrul careia este posibil sa se stabileasca o data pentru summitul dintre președinții celor doua țari, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele bulgar Rumen Radev a declarat miercuri la Bruxelles ca liderul american Donald Trump le-a spus aliatilor din NATO sa creasca la 4% din PIB cheltuielile pentru aparare, relateaza Reuters. ''Presedintele Trump, care a luat cuvantul primul, a ridicat problema nu numai…

- Majoritatea oamenilor cred ca lumea este mai periculoasa acum decat in urma cu doi ani, crescand ingrijorarile provocate de violente si de armele de distrugere in masa, potrivit unui sondaj realizat de Global Challenges Foundation, preluat de Reuters, transmite Agerpres. Sase din zece respondenti…

- Ministrul apararii rus, Serghei Soigu, a criticat SUA si Alianta Nord-Atlantica din cauza facilitatilor militare pe care si le-au instalat in apropiere de granita Rusiei, intr-un interviu aparut miercuri, in prima zi a summitului NATO de la Bruxelles, relateaza Reuters, informeaza Agerpres."De…

- Un cuplu de belgieni de origine iraniana a fost arestat sambata la Bruxelles pentru planificarea unui atentat cu bomba la o reuniune a unei grupari iraniene de opozitie in Franta, a declarat luni parchetul federal specializat in cazuri de terorism, care a anuntat inculparea celor doi, relateaza AFP…

- Seful contrainformatiilor austriece, Peter Gridling, s-a declarat multumit de faptul ca Bruxelles-ul, centrul nervos al Uniunii Europene, a devenit un „cuib“ de spioni mai mare decat Viena, chiar daca sute de agenti straini actioneaza in continuare sub acoperire diplomatica in capitala Austriei, noteaza…

- O intrevedere intre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Donald Trump, nu este prevazuta inainte de summitul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din luna iulie, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Interfax si Reuters.…

- Moscova si Washingtonul discuta despre o posibila intalnire intre presedintii rus si american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, a declarat vineri pentru agentia de presa RIA Novosti o sursa diplomatica, tinand totusi sa sublinieze ca la ora actuala nu exista nicio intelegere concreta in acest…