Stiri pe aceeasi tema

SUA evalueaza ca Rusia repoziționeaza un „procent mic", aproximativ 20% din forțele pe care le-a dispus in jurul Kievului, a declarat miercuri secretarul de presa al Pentagonului, John Kirby.

Armata ucraineana a anuntat, in cel mai recent raport operational, ca Rusia a retras trupe care se aflau in jurul Kievului, dupa ce a suferit "pierderi semnificative", noteaza The Guardian.

Oficialii israelieni nu au dorit ca serviciile de informații ucrainene sa poata asculta telefoanele mobile rusești, relateaza The Guardian intr-o ancheta.

Rusia ar putea face presiuni asupra Serbiei pentru a submina Balcanii de Vest, avertizeaza liderii regionali. In paralel, Kosovo și Bosnia-Herțegovina indeamna liderii sa „se implice mai activ și mai puternic" in regiune, relateaza publicația britanica The Guardian.

Oficialii ucraineni afirma ca a fost ucis un al patrulea general rus, iar pentru ei este un semn ca generalii Moscovei sunt din ce in ce mai mult forțați sa conduca ofensiva de pe front, potrivit mediafax.

A patra runda de negocieri intre Ucraina si Rusia, care avea loc prin videoconferinta, luni, este "foarte dificila", anunta presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care preconizeaza un bilant al acesteia luni seara, relateaza AFP.

Premierul Nicolae Ciuca a reafirmat pozitia Romanei de a condamna „in cei mai fermi termeni posibili invazia pe scara larga a Ucrainei" de catre Rusia, el subliniind decizia aliatilor din NATO de asigura masuri „defensive, proportionale si neescalatorii".

Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.