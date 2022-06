Oficialii Summit-ului NATO de la Madrid au avut în meniu salata rusească In timp ce așteptau sosirea la summit-ul NATO de la Madrid a președintelui Biden și a altor lideri mondiali,oficialii internaționali și jurnaliștii au fost uimiți sa descopere in chiar in partea de sus a meniului restaurantului unde se desfașoara acivitatea, faimoasa salata ruseasca. Prezența „salatei rusești” in meniul restaurantului situat in spațiul unde se desfașoara […] The post Oficialii Summit-ului NATO de la Madrid au avut in meniu salata ruseasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

