Oficialii spun că rebelii din Yemen preiau orașul strategic nordic Hazm Caderea acestui oras deschide calea luptatorilor Houthi sa se apropie de provincia centrala Marib, conform AlJazeera.



Rebelii Houthi din Yemen au preluat controlul unui oraș strategic din nordul țarii, au spus oficialii, dând o lovitura majora guvernului recunoscut internațional, precum și coaliției condusa de saudiți, care o susțin.



Oficialii au declarat duminica ca luptatorii șiiți au preluat controlul asupra orașului Hazm, capitala provinciei Jawf, dupa saptamâni de lupte între grupul susținut de Iran și forțele guvernamentale susținute de aliații saudiți.



