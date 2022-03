Oficialii orașului Mariupol: ”Ne distrug” Consiliul orașului Mariupol a declarat ca forțele ruse bombardeaza in mod constant și deliberat infrastructura civila vitala din portul din sud-estul Ucrainei, lasandu-l fara apa, incalzire sau energie electrica și impiedicand aducerea de provizii sau eva Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Consiliul local din Mariupol a transmis ca Rusia bombardeaza in mod constant și deliberat infrastructura civila esențiala din acest oraș-port din sudul Ucrainei, lasandu-l fara apa, incalzire sau energie electrica și impiedicand aducerea de provizii sau evacuarea oamenilor. “Intrerup aprovizionarea…

- Consiliul orasenesc din Mariupol a anuntat joi ca armata rusa bombardeaza constant si intentionat infrastructuri civile de importanta critica din acest oras-port din sudul Ucrainei, lasandu-l fara apa, caldura sau electricitate si impiedicandu-l sa aduca provizii sau sa evacueze oameni, transmite…

- Corpul principal al coloanei militare, care se apropie de capitala dinspre nord, „ramane la peste 30 km de centrul orașului, fiind intarziat de rezistența ferma a Ucrainei, defecțiuni mecanice și aglomerație”.Actualizarea Ministerului Apararii mai adauga ca orașele Harkov, Cernihiv și Mariopol raman…

- "Armata rusa folosește toate armele lor aici - artilerie, sisteme de lansare de rachete multiple, avioane, rachete tactice. Incearca sa distruga orașul", a spus Orlov.Oficialul susține ca forțele ruse se afla in momentul de fața la doar cațiva kilometri de oraș, din toate parțile, și ca loviturile asupra…

- Oficialii din orașul Mariupol, din sud-estul Ucrainei, in apropiere de granița cu Rusia, spun ca se tem ca un numar mare de oameni ar putea fi morți dupa multe ore de bombardament continuu asupra orașului, transmite BBC. Viceprimarul Sergii Orlov a declarat pentru BBC ca un cartier de pe malul raului,…

