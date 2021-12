Stiri pe aceeasi tema

- Inalti oficiali guvernamentali germani si rusi au convenit sa aiba o intalnire personala rara, luna viitoare, in efortul de a atenua tensiunile politice legate de Ucraina, a declarat sambata o sursa guvernamentala germana, transmite Reuters.

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Oficialii americani iau în considerare masuri dure de control al exportului pentru a perturba economia Rusiei daca președintele rus Vladimir Putin ar invada Ucraina, a spus un oficial al administrației Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate într-o întâlnire…

- Autoritatea de Regelementare in Domeniul Energiei din Germania a anunțat, joi, ca nu va fi luata nicio decizie cu privire la autorizarea gazoductului Nord Stream 2, pana la jumatatea anului 2022, transmite AFP, potrivit Agerpres. Noua conducta care transporta gaze din Rusia, catre Germania, este finalizata…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta miercuri despre tensiunile din Europa și despre retorica "agresiva" a SUA și a NATO în timpul unei convorbiri video, a anunțat Kremlinul, citat de Reuters.Conversația va avea loc într-un moment…

- Germania si Marea Britanie au lansat luni - in mod separat - apeluri catre Rusia pentru a detensiona situatia de la frontiera cu Ucraina in urma activitatilor sale militare din ultimul timp, cu o zi inaintea discutiilor dintre presedintii SUA, Joe Biden, si Rusiei, Vladimir Putin, in format de videoconferinta,…

- Politicienii germani discuta daca sa introduca obligativitatea vaccinarii impotriva Covid-19 pentru populatie, avand in vedere cresterea numarului de infectari si ratele scazute de vaccinare, transmite Reuters.

- Rusia a anuntat miercuri ca pana la inceputul lunii decembrie va desfasura in Crimeea anexata un nou regiment de parasutisti si a criticat un acord convenit intre Ucraina si Marea Britanie menit sa consolideze fortele navale ucrainene, conform Rusiei acest acord aratand ca activitatile militare britanice…