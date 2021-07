Oficialii francezi și germani au boicotat un eveniment ținut la ambasada SUA din Ierusalim - presa israeliană Ynetnews a aflat ca ambasadorii unor state UE au absentat la festivitațile de 4 iulie de la ambasada, fiind îngrijorați de faptul ca cladirea e dincolo de Linia Verde [granița teoretica a Israelului, stabilita prin Armistițiul din 1949] și de refuzul europenilor de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului.



Ambasadorii europeni importanți detașați în Israel, între care și cel german și cel francez, au boicotat ceremonia de 4 iulie de la ambasada SUA din Ierusalim, a relatat marți publicația israeliana Ynetnews.com.



