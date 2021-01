Oficialii Facebook, Amazon, Apple si Alphabet, chemati la audieri la Bruxelles Parlamentarii europeni i-au invitat pe directorii generali ai Amazon, Apple, Facebook si Alphabet la o audiere la Bruxelles, pe 1 februarie, in conditiile in care incearca sa reduca puterile gigantilor americani din sectorul tehnologiei, prin intermediul legislatiei, transmite Reuters.



"Scopul audierii planificate este de a avea un schimb de opinii cu directorii generali ai celor mai mari patru companii care opereaza platforme de socializare la nivel mondial, pentru a afla despre modelele lor de afaceri actuale si conceptele referitoare la viitor, deoarece acestea se confrunta cu provocarile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

