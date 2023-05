Oficialii europeni vor adoptarea săptămânii de muncă de 4 zile în toată UE Comisarul european insarcinat cu Munca si Drepturile Sociale Nicolas Schmit susține ca toata Uniunea Europeana ar trebui sa implementeze un program de lucru de patru zile pe saptamana, mai ales ca exista sectoarele afectate de o penurie a fortei de munca. ”Cred ca este un lucru care avanseaza treptat (…), pentru ca noile generatii au […] The post Oficialii europeni vor adoptarea saptamanii de munca de 4 zile in toata UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa implementeze un program de munca de patru zile pe saptamana – in sectoarele afectate de o penurie a fortei de munca – indeamna, intr-un interviu acordat agentiei oficiale portugheze de presa Lusa, comisarul european insarcinat cu Munca si Drepturile Sociale Nicolas…

- ”Cred ca este un lucru care avanseaza treptat (…), pentru ca noile generatii au o anumita viziune despre echilibrul intre munca si viata personala”, declara Schmit. ”Eu sunt deschis acestui lucru”, precizeaza el. Portugalia implementeaza un proiect-pilot in acest domeniu, insa comisarul subliniaza ca…

