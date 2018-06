Alti doi copii rapusi de rujeola

In plina epidemie de rujeola, cifrele oficiale indica faptul ca pana pe 29 iunie, la nivelul tarii, sunt confirmate 14.388 de cazuri. Si, din pacate, doua noi decese, care duc bilantul negru la 59. Un copilas de un an si o luna, din judetul Covasna, dar si un altul de 2 ani si 10 luni,