Oficialii Electric Castle au anuntat ca vor organiza editia din 2021. Cand este programat evenimentul

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii UNTOLD anunta ca editia din 2021 a festivalului, a sasea, va avea loc in perioada 5-8 august. "Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze…

- Organizatorii celei de-a opta ediții a Electric Castle au anunțat primii headlineri ai festivalul reprogramat pentru 14 – 18 iulie 2021. Primele trupe confirmate pentru festivalul amanat din cauza pandemiei de COVID-19 sunt twenty øne piløts, Gorillaz & Deftones, organizatorii exprimandu-și speranța…

- Organizatorii festivalului Electric Castle de la Cluj au anunțat, joi, cine sunt artiștii pentru ediția din 2021, dupa ce in 2020 nu a putut fi organizat niciun festival din cauza pandemiei. Anunțul a fost facut pe Facebook, iar festivalul este programat in perioada 14-18 iulie și au fost puse in vanzare…

- Organizatorii celei de-a opta ediții a Electric Castle au anunțat primii headlineri ai festivalul reprogramat pentru 14 - 18 iulie 2021.Primele trupe confirmate pentru festivalul amânat din cauza pandemiei de COVID-19 sunt twenty øne piløts, Gorillaz & Deftones, organizatorii…

- Primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat, miercuri seara, la B1 TV, ca va avea o discuție serioasa cu IPS Teodosie referitor la refuzul acestuia de a renunța la pelerinajul organizat de ziua Sfantului Andrei, informeaza info-sud-est.ro.„Aici e dreptatea lui Solomon. Eu am avut o discuție pe tema…

- Cadrele didactice de la Colegiul National "Onisifor Ghibu" din Oradea au primit tablete grafice achizitionate de conducerea unitatii de invatamant cu ajutorul economiilor facute la facturile de utilitati, de cand cursurile se desfasoara online, relateaza Bihoreanul. Scoala a cumparat 95 de…

- Dupa vizita efectuata la Institutul Clinic Fundeni, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalisti daca se are in vedere carantinarea Capitalei, avand in vedere ca aceasta masura a fost deja dispusa pentru mai multe localitati din jurul Bucurestiului. Klaus Iohannis a evitat sa…

- Dacia a anuntat preturile pentru a treia generatie a modelelor Logan, Sandero si Sandero Stepway, care vor putea fi comandate in urmatoarele saptamani. Preturile vor porni de la 8.400 de euro in cazul noului Logan, de la 8.600 de euro in cazul noului Sandero si de la 12.050 de euro in…