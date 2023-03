Stiri pe aceeasi tema

- Angajaților administrației prezidențiale a Federației Ruse li se recomanda sa renunțe la iPhone pana in aprilie, scrie publicația rusa Kommersant, care citeaza surse apropiate de administrația Vladimir Putin.Aceasta cerința ar fi fost adusa angajaților la inceputul lunii martie. Potrivit sursei citate,…

- Kremlinul le-a spus oficialilor implicati in pregatirile pentru alegerile prezidentiale din Rusia din 2024 sa nu mai foloseasca iPhone-urile Apple, din cauza ingrijorarilor ca aceste dispozitive pot fi spionate de agentiile de informatii occidentale, a relatat luni ziarul Kommersant, citat de The Guardian…

- Kremlinul le-a cerut functionarilor sai implicati in pregatirile pentru alegerile prezidentiale in Rusia din 2024 sa nu mai utilizeze iPhone-uri Apple din cauza temerilor ca dispozitivele sunt vulnerabile in fata agentiilor de informatii occidentale, a relatat luni ziarul financiar

- Kremlinul le-a ordonat oficialilor implicați in pregatirile pentru alegerile prezidențiale din Rusia din 2024 sa nu mai foloseasca iPhone-urile Apple, din cauza ingrijorarilor ca dispozitivele sunt vulnerabile in fața agențiilor de informații occidentale, a relatat ziarul Kommersant, potrivit Reuters.…

- Furnizorii, obligati sa accepte plata in rate la gaze si curent: Decizie ANRE Furnizorii, obligati sa accepte plata in rate la gaze si curent: Decizie ANRE Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Energie (ANRE) le va impune furnizorilor sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, a…

- Decizia de excludere a Rusiei de la ceremoniile prin care este marcata implinrea a 78 de ani de la eliberarea de catre Armata Rosie a lagarului nazist a fost luata din cauza razboiului purtat in Ucraina, a transmis Muzeul de Stat Auschwitz-Birkenau, miercuri, 25 ianuarie, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Cei care vor sa-si schimbe bateria la unul dintre dispozitivele Apple pe care le detin vor plati, in curand, semnificativ mai mult. De la 1 martie, bateriile de schimb pentru iPhone, iPad si Mac vor costa cu intre 20 si 50 de dolari mai mult, in functie de caracteristicile dispozitivului vizat.…

- Printr-o sentinta data in luna decembrie 2021, Tribunalul Timis obliga Consiliul Local Timisoara sa aprobe Planul Urbanistic Zonal (PUZ) avand ca beneficiar SC Oglinda. Scadalul in legatura cu acest PUZ este de notorietate, este mai vechi, intersectii cu justitia au mai existat, dubioasa fiind insa…