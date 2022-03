Oficiali ucraineni: Rusia revendică proprietatea asupra centralei nucleare Zaporojie Oficialii rusi au sosit la Zaporojie, cea mai mare centrala nucleara din Ucraina, vineri, si au cerut sa preia controlul asupra centralei, potrivit unui comunicat al Energoatom, compania de energie nucleara de stat din Ucraina, citata de CNN. Centrala nucleara Zaporojie este ocupata de fortele ruse de mai bine de o saptamana. Energoatom a anuntat anterior ca angajatii sai au fost fortati sa lucreze ”sub amenintarea armelor”. Energoatom a comunicat ca 11 persoane de la Rosatom, compania de stat rusa de energie atomica, au sosit vineri la Zaporojie si ca un reprezentant al grupului a precizat ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

